Après avoir retrouvé les terrains trois mois après sa blessure et inscrit un but en amical contre la Croatie hier, Neymar s’est arrêté devant les micros. La star de la sélection brésilienne a évoqué les plus grands joueurs de l’Histoire du pays.

Que ce soit Romario, Ronaldo, Pelé ou Zico, il les considère comme des idoles et ne cherche pas à impérativement battre leur nombre de buts en sélection. En tout cas, le Parisien semble prêt pour la Russie.