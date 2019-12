Bafétimbi Gomis est toujours en forme. L’attaquant français flambe en Arabie Saoudite à la pointe de l’attaque du club d’Al-Hilal. Hier soir son club s’est baladé contre Al-Adalh, 7-0. Et l’ancien Lyonnais et Marseillais s’est distingué en inscrivant un triplé qui a montré toute sa palette d’attaquant complet. Pied droit, pied gauche et tête, tout est allé au fond des filets pour le plus grand plaisir des fans saoudiens.