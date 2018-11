Le Paris Saint-Germain a écrasé l’AS Monaco hier soir à Louis II (4-0) et poursuit son parcours sans-faute en Ligue 1. Et un joueur parisien suit cela de près durant sa convalescence. C’est Daniel Alves. Le latéral brésilien a posté une vidéo sur Instagram où on le voit maillot du PSG sur le dos, devant le match, chantant à la gloire du club tel un fervent supporter.