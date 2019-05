Pour fêter la victoire en Premier League, le club de Manchester City a invité ses supporters afin de célébrer le titre. Mais Sergio Aguero et Kevin de Bruyne ont alors fait croire durant une séance photos avec les fans qu’ils avaient laissé tomber le trophée et que celui-ci était brisé. Ce qui en a laissé plus d’un stupéfait. Évidemment, il s’agissait d’une blague, le trophée endommagé était bel et bien une réplique.