Ce mardi 29 octobre, c’était le jour des médias et des rencontres avec les partenaires de l’Olympique Lyonnais. Les rencontres et les activités ont eu lieu dans le Groupama Stadium de l’OL. Entre deux shootings photo, Memphis Depay (25 ans) et Rayan Cherki (16 ans) se sont amusés à se défier balle aux pieds dans les couloirs du stade.

Sous les regards d’Houssem Aouar et d’Amine Gouiri, l’attaquant néerlandais a réussi à humilier la pépite lyonnaise avec un petit pont de grande qualité. Fier de ce geste technique, Memphis a affiché la vidéo sur ses réseaux sociaux et Rayan Cherki ne veut pas en rester là, a priori, puisqu’il lui a répondu sur Twitter : « je vais me venger ». La bonne humeur est de retour à Lyon.