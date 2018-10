Neymar a déjà prouvé à maintes reprises toute sa capacité à dribbler ou jongler avec tout et n’importe quoi, et dans n’importe quelle position. Séan Garnier, quant à lui, est certainement l’un des freestylers les plus célèbres au monde. Leur association a donc de quoi faire rêver, et effectivement quand on les voit faire, ça semble si facile...