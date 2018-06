Les Australiens l’ont une nouvelle fois prouvé lors de cette Coupe du Monde, ils aiment le football, et le football leur rend bien. Ils n’étaient pas loin de mettre en échec l’équipe de France, et ont réussi à obtenir un match nul contre le Danemark, 1 but partout.

Mais ils ne sont pas les seuls à aimer le ballon rond en Australie. Un fan un peu curieux s’est immiscé sur le terrain lors de la rencontre entre le Belconnen United FC et le Canberra FC, en première division féminine. La rencontre a dû être arrêtée, le temps que le kangourou ne laisse la place aux joueuses.