Alors que Manchester City affronte Southampton aujourd’hui, les hommes de Pep Guardiola ont répété leur gamme à l’entrainement dans la semaine. Raheem Sterling et Leroy Sané ont profité d’un moment de calme durant une séance pour s’affronter en un contre un. Et si Sterling semble d’abord à son avantage dans l’exercice, il a fini par se ridiculiser pour le plus grand bonheur de son coéquipier.