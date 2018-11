Lors de la victoire du FC Monterrey, hier (3-1), contre le CF Atlas, l’attaquant du club local, Rogelio Funes Mori a inscrit le deuxième but de son équipe grâce à un enchaînement de grande classe. Dos au but, il effectue un petit pont sur un premier défenseur avant de réussir un crochet dévastateur sur un deuxième et d’ajuster tranquillement le gardien. Du grand art.