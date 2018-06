Et un, et deux, et trois. La Croatie s’amuse dans cette fin de match et aggrave le score par Ivan Rakitic. Profitant d’une défense qui a abandonné le navire, le milieu croate du FC Barcelone n’a aucun mal à conclure de près.

Sur une contre-attaque, Rakitic fixe Mascherano et frappe à l’entrée de la surface. Caballero détourne sur Kovacic. Oublié par une défense argentine qui s’est arrêtée, le joueur du Real Madrid s’amuse avec Caballero et sert tranquillement Rakitic qui conclue dans le but vide ! 3-0 !