Pour le compte de la 15e journée de Liga, Villarreal accueille Barcelone ce dimanche soir à 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato. Classé 6e avec 21 points, le sous-marin jaune doit s’imposer pour se rapprocher du top 5.

Leaders et invaincus en championnat, les Catalans tenteront de conserver leur invincibilité en se déplaçant chez un concurrent dans la course à la Ligue des Champions et au titre.

Les compos officielles

Villarreal : Asenjo - Mario Gaspae, Alvaro, Ruiz, J. Costa - Rodri, Semedo, Roberto Soriano, Trigueros - Bakambu, Raba.

Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Denis Suarez, Paulinho - Luis Suárez, Messi.