Capitaine de Manchester City, Vincent Kompany (32 ans) est sous contrat avec les Citizens jusqu’à la fin de la saison. Pas épargné par les blessures durant sa carrière, l’international belge (85 capes, 4 buts) est bien géré par son coach Pep Guardiola, qui l’a fait jouer à six reprises cette saison, dont trois matchs de Premier League. Alors que son bail arrive à terme, il a confié au Daily Mail qu’il aimerait prolonger son aventure chez les Skyblues, et ce malgré son âge.

« Tout d’abord, la situation avec City est très simple. Je suis dans un club où je me sens tellement à l’aise. J’ai de très bonnes relations avec tous les membres du club et je n’ai donc absolument pas besoin de parler constamment de contrat. Je suis dans une situation confortable avec de bonnes personnes et nous prendrons la décision le cas échéant », a-t-il déclaré, avant d’être plus précis. « Ce qui est bien, c’est que je me sens aussi à l’aise sur le terrain. C’est un compromis que je vieillis. D’une part, tout devient plus facile grâce à l’expérience. Mon esprit pense plus vite et mon âge et mon expérience me permettent d’anticiper tant de choses avant qu’elles ne se produisent. Mais aussi, avec l’âge, j’ai appris que je ne voulais ni ne devais courir après chaque balle comme je l’aurais peut-être fait il y a cinq ou six ans. C’est un compromis, mais cela me permet d’être un défenseur central dans une grande équipe. » La balle est donc dans le camp des dirigeants.