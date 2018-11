Mercredi soir, Vinicius Jr a connu les joies de la titularisation pour la première fois de sa carrière au Real Madrid. S’il n’a pas trouvé la faille malgré une barre transversale, c’est lui qui a offert le but du break à Asensio à la toute fin de la première période. Suffisant pour ravir les supporters de la Casa Blanca mais aussi les médias espagnols qui n’ont eu d’yeux que pour lui. Il faut dire que le grand espoir brésilien a coûté une fortune au Real Madrid malgré son jeune âge. Le voir enfin titularisé par Santiago Solari est finalement somme toute logique.

Mais si tout le monde se réjouit de le voir sur les prés avec l’équipe première du Real, une information divulguée par la Cadena COPE devrait faire bondir les supporters madrilènes, déjà échaudés par le prix du joueur. En effet, selon la radio espagnole, le club merengue a déboursé beaucoup plus que 45 M€ pour arracher Vinicius Jr à Flamengo. En plus du prix payé pour lever la clause libératoire du joueur, le Real Madrid a dû sortir le chéquier pour arroser les intermédiaires (8 M€) et aussi la famille du joueur (8 M€). On arrive donc à la somme incroyable de 61 M€. À ce prix-là, le Real Madrid va devoir rapidement espérer un retour sur investissement...