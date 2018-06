Prêté par Sunderland au Stade Rennais cette saison, Wahbi Khazri a été l’auteur d’un exercice de qualité (24 matchs, 9 buts, 2 passes décisives en Ligue 1). Mais son avenir reste flou, d’autant plus que les Black Cats évolueront en troisième division anglaise la saison prochaine. Restera-t-il en Bretagne ou décidera-t-il de découvrir un autre championnat ? Dans une longue interview accordée à Marca, le principal intéressé a apporté une réponse.

« Jouer en Espagne, c’est possible. Je trouve que l’Espagne est le meilleur championnat du monde. Tu as des équipes comme le Real Madrid qui gagne tous les ans la Champions League. Bien évidemment, il y a aussi l’Atletico de Madrid et le Barça... C’est le meilleur championnat. Comment pourrais-je ne pas aimer jouer en Liga ? », a-t-il déclaré.