Sixième de Ligue 1, le FC Nantes réalise une excellente saison et vise une place qualificative en Ligue Europa à l’issue de cet exercice. Toutefois, son président Waldemar Kita estime que sa formation aurait pu être mieux placée regrettant des erreurs d’arbitrage comme il l’a expliqué à L’Equipe : « Après on a quand même perdu vingt-cinq points cette année à cause de l’arbitrage. »

Un chiffre impressionnant qui laisse dubitatif : « Oui c’est énorme, il ne faut pas me dire que ça s’équilibre. » Voulant démontrer qu’il avait raison, le président nantais a montré une feuille avec le déficit de points qu’il a estimé sur neuf rencontres. Toutefois, en regardant attentivement, ce dernier a accordé qu’il avait légèrement exagéré la situation.