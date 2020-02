Après avoir fait ses preuves avec le Stade Rennais, Abdoulaye Doucouré avait rejoint Watford en 2016 avant d’être prêté dans la foulée à Grenade. Mais depuis ses débuts avec les Hornets, le milieu de terrain de 27 ans s’est imposé en Angleterre pour devenir un élément incontournable de son équipe. Auteur de 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Meulan-en-Yvelines a fait le point sur sa situation au micro de Canal +. Et ce dernier n’est pas contre un départ prochainement, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 avec Watford.

« On arrive petit à petit à la fin d’un cycle, je pense que le club a peut-être des attentes autour de moi. Je ne les connais pas encore réellement mais je pense que je peux encore progresser énormément, je peux encore faire de belles choses. Forcément, si je suis amené à changer de club, ça serait pour franchir un cap, a lâché Abdoulaye Doucouré avant de poursuivre. Si un club de haute renommée arrive à faire une offre intéressante pour moi, bien sûr que le club me laissera partir facilement. Des clubs qui jouent la Ligue des Champions, c’est un objectif pour tout joueur. Je n’ai pas de club en particulier, je suis content en Premier League et j’aimerais y rester. C’est mon souhait principal. On verra ce qui se présentera à moi cet été. » Rendez-vous donc en juin prochain pour le mercato estival 2020, alors que Watford est 19e de Premier League.