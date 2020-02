Depuis son départ du Stade Rennais pour rejoindre les rangs de Watford, en 2016, Abdoulaye Doucouré (27 ans) s’est imposé comme un élément essentiel des Hornets. Le milieu de terrain français s’est façonné une réputation solide outre-Manche et jouit d’une belle cote de popularité. S’il est passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France et compte une sélection avec les Espoirs tricolores, le numéro 16 de l’actuel 19e de Premier League n’a jamais été appelé avec les A.

Au cours d’un entretien accordé à Canal Plus, Abdoulaye Doucouré a lancé un appel du pied à Didier Deschamps et affiché sa volonté de porter le maillot des Bleus au cours de sa carrière : « l’équipe de France me tient toujours à cœur. C’est un objectif qui devient de plus en plus compliqué. Ç’a toujours été mon rêve, c’est quelque chose pour lequel je me battrai le plus longtemps possible. Je pense que je suis à un âge où j’ai encore le temps, ma décision n’est pas arrêtée. Bien sûr que je vise l’équipe de France, mais l’équipe du Mali ne m’a pas forcément approché pour l’instant. On verra dans les années à venir ». Le premier objectif de Doucouré restera bien évidemment le maintien avec Watford cette saison, alors que le milieu de terrain de l’équipe de France semble pour l’instant bouché et donc compliqué à intégrer.