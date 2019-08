Plus chère recrue de l’histoire de Watford, Ismaïla Sarr (21 ans) ne débutera pas encore sous ses nouvelles couleurs. Si les Hornets se déplacent à Goodison Park pour y affronter Everton samedi, ces derniers devront une nouvelle fois composer sans leur international sénégalais.

Présent en conférence de presse, Javi Gracia a justifié l’absence de son ailier droit. « Il a besoin de temps pour être prêt et après un temps de repos, il a besoin de temps pour retrouver sa meilleure condition. J’espère qu’il sera prêt le plus rapidement possible. Je suis certain qu’il va nous aider cette saison, » a ainsi commenté le manager de Watford.

