À l’occasion de la 28e journée de Premier League, le leader incontesté de la Premier League, Liverpool, se déplace au Vicarage Road de Watford, dix-neuvième du championnat. Accroché par l’Atlético Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0), les Reds ont réagi face à West Ham le 24 (3-2) et peuvent enregistrer une dix-neuvième victoire de suite sur la scène nationale (un record). De leur côté, les Hornets tenteront de mettre fin à une série de cinq défaites d’affilée.

Pour cette rencontre, Jurgen Klopp fait, comme à son habitude, confiance à une onze relativement classique. Privé de Nathaniel Clyne (genou), Jordan Henderson (cuisse), Xherdan Shaqiri (mollet) et James Milner, l’Allemand aligne, devant Alisson Becker, une défense à quatre composée d’Andrew Robertson, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho et Georginio Wijnaldum formeront un milieu chargé d’alimenter le trio offensif Sadio Mané-Roberto Firmino-Mohamed Salah. Nigel Pearson dispose lui sa formation en 4-2-3-1, avec Ben Foster dans les buts, Kiko Femenia, Christian Kabasele, Craig Cathcart et Adam Masina en défense, une doublette de récupérateur Etienne Capoue-Will Hughes, ainsi qu’une ligne offensive Gerard Deulofeu-Abdoulaye Doucouré-Ismaila Sarr en soutient de Troy Deeney.

Les compositions :

Watford : Foster - Masina, Cathcart, Kabasele, Femenia- Capoue, Hughes - Deulofeu, Doucouré, Sarr- Deeney

Liverpool : Alisson - Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold - Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum - Mané, Firmino, Salah