Parti d’Everton pour rejoindre DC United en juillet dernier, Wayne Rooney s’éclate en Major League Soccer. Il en est déjà à 10 buts et 6 passes décisives en 18 rencontres de championnat. Et pour la dix-neuvième, l’Anglais a inscrit sa onzième et douzième réalisation, hier, lors de la victoire à domicile face au New York City FC (3-1).

L’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester United dans la capitale américaine a permis au club de se qualifier pour les playoffs, juste avant la dernière journée de la saison régulière. Outre ce doublé, Rooney a remporté douze des dix-neuf matchs auxquels il a pris part, alors que DC United ne s’était imposé que deux fois en quatorze sorties. Il devra continuer sur cette lancée pour mener son équipe jusqu’au titre.