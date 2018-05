Confronté à Lautoka en finale de la Ligue des champions d’Océanie, le club de Wellington s’est imposé sans trop de difficultés. Après une victoire 6-0 à l’aller, les Néo-Zélandais ont su conserver leur avance au retour.

En déplacement aux Fidji, Team Wellington n’a pas tremblé et s’est adjugé un second succès sur le score de 4-3. Il s’agit du premier titre obtenu par le club de la capitale néo-zélandaise dans la compétition. Ce trophée permet également à Wellington de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde des clubs

NEW HOME | The OFC Champions League trophy has a new home after Team Wellington did the business over two legs to earn a 10-3 aggregate victory over Lautoka, securing the silverware https://t.co/dC3Ugm7v2I#OFCCL #LAUWLG #newhome #champions

— OFC Champions League (@OFCChampsLeague) 20 mai 2018