Depuis plusieurs semaines, l’intérêt du Barça pour Mesut Özil n’est plus un secret. L’Allemand de 29 ans arrive au terme de son contrat à Arsenal en juin 2018 et n’a pas (encore) prolongé. Sky Sports rapporte les propos d’Arsène Wenger après la victoire des Gunners contre Newcastle ce week-end (1-0, but d’… Özil) :

« Je pense qu’il a envie de rester. Nous n’aurons pas à devoir le convaincre pour qu’il prolonge. Après, personne ne sait ce qu’il adviendra à la fin de la saison. » Manchester United serait également enclin à faire déménager Özil quelques centaines de kilomètres au nord de Londres.