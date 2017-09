En ce début de saison, Alexis Sanchez est décidément abonné aux matches de soirées de mi-semaine. Titularisé jeudi dernier face au FC Cologne en Ligue Europa (3-1 Arsenal), l’attaquant de 28 ans a aussi disputé les quatre-vingt-dix minutes entières face à Doncaster Rovers en Carabao Cup (1-0 Arsenal) mercredi soir. Deux matches où il a d’ailleurs fait forte impression. Mais en contrepartie, l’ex-joueur du FC Barcelone a démarré sur le banc sur le terrain de Chelsea (0-0) en Premier League dimanche dernier.

Certains supporters se demandent donc si Arsène Wenger compte titulariser Sanchez uniquement pour les matches de "seconde envergure", en raison du très probable futur transfert de la star chilienne vers Manchester City. Une rumeur éteinte par l’entraîneur alsacien en conférence de presse ce jeudi. « Non, pas du tout, ce sont des conclusions trop rapides. Alexis Sanchez a été blessé et indisponible et je pensais qu’il était trop juste physiquement dimanche. Je l’ai fait jouer la nuit dernière pour lui donner plus de compétition. La Ligue Europa et la Coupe de la Ligue sont importantes. Je commence les matches avec trois attaquants, les trois qui n’ont pas joué jouent ensuite en milieu de semaine ». Arsenal accueille West Bromwich Albion lundi (21h) en Premier League... l’occasion de voir enfin le duo Lacazette-Sanchez débuté ?