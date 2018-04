On les a connus moins amis mais depuis l’annonce du départ de Wenger d’Arsenal à la fin de la saison, José Mourinho s’est distingué en prononçant des mots élogieux envers le Français. « J’ai toujours le sentiment que les plus grands rivaux sont aussi les plus grands amis, car ce sont ceux qui nous poussent vers nos limites » a confié hier le Portugais face à la presse alors que Manchester United doit recevoir Arsenal ce dimanche (match à suivre en live commenté sur notre site).

Wenger lui a rendu la pareille en affirmant qu’il voulait un dernier affrontement pacifique avec son rival. « Je le respecte beaucoup bien sûr et je ne veux pas rentrer dans quelque chose de personnel. Vous devriez me laisser un peu en paix pour mes dernières semaines et ne pas essayer de me pousser vers une dernière confrontation. Je veux rencontrer pacifiquement Mourinho car c’est un grand manager. » Après de nombreuses tensions, ces deux sont à deux doigts de partir en vacances ensemble.