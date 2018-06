Un tournant dans sa jeune carrière. A 21 ans et après trois saisons à évoluer sous les couleurs de son club formateur, Issa Diop a décidé de quitter le Toulouse FC pour prendre son envol et rejoindre West Ham contre la somme de 25 M€, transfert le plus cher de l’histoire des Hammers. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le principal intéressé a expliqué son choix.

« Je n’avais pas de priorité. Le seul critère que j’avais, c’était que ce club compte sur moi. West Ham, ce sera un club qui me fera grandir. Le coach (Manuel Pellegrini, ndlr) m’a parlé, m’a expliqué ce qu’il attendait de moi. Je sais que je vais arriver dans un grand Championnat, avec de très grands joueurs. C’est un palier que je franchis. Après, ce n’est pas un aboutissement. Je n’ai pas joué la C 1, la Coupe du monde. Dans le foot, je n’ai rien fait encore. »