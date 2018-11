« Félicitations au scout qui a repéré ce gamin de 21 ans. Issa Diop est un monstre. Il a dominé tous les duels. » Après une défaite 3-1 à West Ham fin septembre, José Mourinho avait encensé le jeune Issa Diop. Les propos du Portugais faisaient également écho à une rumeur annonçant l’ancien Toulousain dans le viseur des Red Devils. Les Anglais ne sont pas les seuls puisque le PSG serait également sur le coup. Invité ce soir sur BeIN Sports, Diop a répondu à ces rumeurs et assure qu’il ne sait rien.

« Le PSG ? Je ne sais pas du tout. J’ai appris l’information comme vous. On me l’a envoyé sur les réseaux sociaux. Peut-être mon agent est au courant (rires). Il faut voir avec lui. En tout cas, je suis très bien à West Ham. Je prends du plaisir à découvrir la Premier League chaque week-end. Manchester United ? Je ne sais pas non plus. Il faut voir avec mon agent, je me contente du terrain. Si je vais faire mes 5 ans (la durée de son contrat, ndlr) à West Ham ? Je ne sais pas. Là, c’est le tout début. Si je dois les faire, je les ferais, si je dois partir, je partirais. Mourinho, il a dit ça dans une interview. C’est toujours plaisant quand un grand manager comme lui dit ce genre d’éloges mais ça ne va pas changer ma carrière et ma vie. »