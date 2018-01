La signature de Diafra Sakho au Stade Rennais ne passe pas comme une lettre à la poste chez certains fans des Hammers. Interpellé par l’un de ses supporters qui s’étonne d’avoir vu Sakho passer une visite médicale alors qu’il était censé être blessé, le patron de West Ham a répondu : « Diafra Sakho a dit à notre staff médical qu’il était blessé et qu’il était indisponible pour le match contre Wigan (joué le 27 janvier dernier). »

Un tweet qui a légèrement été contredit par l’intéressé lors de sa présentation.« Je n’ai pas joué depuis le début du mercato parce que c’était mon intention de partir. Mais je ne suis entraîné seul physiquement. Aujourd’hui je suis physiquement prêt à jouer, pas à commencer un match mais à jouer oui », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Diafra Sakho told our medical team he was injured and was unavailable to play against Wigan. I passed that information on to you and you call me a liar. https://t.co/ccmi8WMnqn

— David Gold (@davidgold) 29 janvier 2018