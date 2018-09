Pour cette 7e journée de Premier League, West Ham reçoit un Manchester United en proie à des résultats inconstants et pas mal de polémiques après l’altercation publique entre José Mourinho et Paul Pogba.

L’entraîneur portugais a retiré le brassard au milieu français et l’a confié à Young mais le champion du monde est bien présent sur la pelouse aux côtés de Matic, McTominay et Fellaini. Lukaku est associé à Martial devant. Du côté des Hammers, Yarmolenko et Felipe Anderson sont alignés avec Arnautovic.

Les compositions :

West Ham : Fabianski - Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku - Rice, Noble, Obiang - Yarmolenko, Arnautovic, Felipe Anderson.

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Matic, McTominay, Pogba, Fellaini - Lukaku, Martial.