Les jours passent et l’Olympique de Marseille n’arrive toujours pas à mettre la main sur un attaquant. Depuis plusieurs semaines, toutes les pistes étudiées par le club pour épauler Valère Germain s’envolent : Carlos Bacca, Lucas Perez… et maintenant Wilfried Bony. Comme l’évoque The Guardian ce mercredi, l’attaquant ivoirien de Manchester City serait tout proche d’un retour à Swansea, deux ans et demi après avoir quitté le club gallois pour les Sky Blues.

En 2017, Bony était prêté à Stoke City, où il avait inscrit deux buts en onze matches. Quant aux Swans, ils ne devraient pas avoir de mal à rapatrier l’international ivoirien grâce aux indemnités touchées à la vente de leur buteur islandais Gylfi Sigurdsson à Everton. Encore une piste qui s’envole pour l’OM.