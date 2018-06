Présent dans les 23 Français sélectionnés pour la Coupe du monde en 2010, William Gallas était l’invité de l’After Foot sur RMC. Il en a profité pour revenir sur les insultes de Nicolas Anelka à l’encontre de Raymond Domenech qui ont été démenties par ce dernier huit ans après : « J’étais dans ce fameux bus, j’ai pu entendre, j’ai lu les déclarations de Raymond Domenech qui a dit après huit ans que Nicolas Anelka n’a pas dit ce genre de choses. Il faut savoir malheureusement que ce journal de L’Équipe a écrit n’importe quoi et pendant huit ans, Anelka en a pris plein la gueule. »

Déçu de la position de son sélectionneur de l’époque, William Gallas n’a pas hésité à le critiquer en le tenant responsable de la déconvenue en Afrique du Sud : « Je l’ai toujours dit, à chaque fois qu’on m’a posé la question, j’ai toujours dit que Nico n’avait jamais dit ça, mais les journalistes ont insisté qu’il avait dit ça et là ont peut voir que Domenech a bien confirmé que ce n’était pas le cas. [...] Des fois on me taquine un peu avec cette histoire de bus, j’ai toujours dit que la personne qui était coupable c’est Domenech. C’est lui qui a mis le bordel dans cette équipe. »