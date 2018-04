Futur consultant de RMC et BFMTV pour le Mondial en Russie, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux Willy Sagnol n’a pas sa langue dans sa poche. Dans une interview accordée au Parisien ce mercredi, l’ancien joueur du Bayern Munich fustige le mode de fonctionnement du PSG. Pour Sagnol, Neymar a pris trop d’importance dans le projet parisien.

« A Paris, ce n’est pas l’institution qui est forte, ce sont les joueurs. Et pour gagner, c’est tout le contraire. Comme au Real, au Bayern ou à Liverpool. Un joueur ne doit jamais être plus grand qu’un club. Au PSG, le projet a été construit différemment. Tout a été basé autour de Neymar, tous les ballons passent par lui. L’équipe a été désorientée après sa blessure. Les Parisiens ne savaient plus s’ils devaient attaquer à droite ou à gauche… Dans les moments difficiles, les instants clés, ces choses-là font la différence, » a ainsi commenté Sagnol.