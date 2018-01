Willy Sagnol a une dent contre les Girondins de Bordeaux. Écarté à l’époque par le président Jean-Louis Triaud à cause de mauvais résultats, l’ancien latéral français a profité de son passage dans l’émission Le Vestiaire sur SFR Sport, pour lancer un tacle au FCGB. Les méthodes de travail du club sont notamment remises en cause.

« Moi, il y a un mot que j’entendais souvent c’était le mot 35, pour 35 heures. A un moment donné quand tu as besoin d’un rapport de match, d’un truc important, et qu’on te dit : « non, la personne n’est pas là en raison des 35 heures », tu te dis mais on est où ? ».,a-t-il lancé. Rancœur vous avez-dit ?