Grand espoir du football portugais, Ruben Neves (21 ans) confirme toutes ses prédispositions depuis son arrivée à Wolverhampton à l’été 2017. Le milieu de terrain, élu meilleur joueur de Championship la saison passée, réussit une adaptation remarquée à la Premier League (6 matches, 1 but et 1 passe décisive). Des performances qui attirent les regards, de Manchester City et Manchester United notamment.

Seulement, pour se l’offrir, les clubs intéressés devront casser leur tirelire. Selon les informations du Times, les Wolves ont en effet fixé un prix fou pour leur international lusitanien (7 sélections) : 123 M€. Ajoutez à cela un bail courant jusqu’en juin 2023 et vous comprendrez aisément que Wolverhampton n’entend pas se séparer de son maître à jouer formé au FC Porto de sitôt.