Après avoir éparpillé façon puzzle Chelsea (4-0) lors de la première journée de Premier League, Manchester United se déplace sur la pelouse de Wolverhampton. Un duel au sommet entre deux équipes qui disputeront la Ligue Europa cette saison.

A domicile, Wolverhampton s’articule dans son fidèle 3-5-2 avec Rui Patricio dans les buts. Le Portugais peut compter sur Ryan Bennett, Conor Coady et Willy Boly en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Matt Doherty et Jonny Otto tandis qu’on retrouve Ruben Neves, Leander Dendoncker et Joao Moutinho au cœur du jeu. Enfin, Raul Jimenez et Diogo Jota sont associés en attaque.

De son côté, Manchester United poursuit en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw prennent place en défense. Le double pivot est constitué de Paul Pogba et Scott McTominay. Enfin, Anthony Martial, seul en pointe, est soutenu par Daniel James, Jesse Lingard et Marcus Rashford.

Les compositions :

Wolverhampton : Patricio - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny - Jimenez, Jota

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba, McTominay - James, Lingard, Rashford - Martial

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10