Leader de Championship, deuxième échelon du football anglais, Wolverhampton regardait d’un œil averti la rencontre qui opposait Fulham (3e) à Brentford (10e), en fin d’après-midi. Si Fulham ne s’imposait pas, les Wolves pouvaient valider leur montée en Premier League.

Rejoints au score dans le temps additionnel (1-1), sur un but de l’ancien stéphanois Neal Maupay, les Cottagers ont propulsé le club entraîné par Nuno Espirito Santo en première division ! Après six ans de purgatoire, Wolverhampton évoluera en Premier League la saison prochaine. Avec 92 points au compteur, neuf de plus que leur premier poursuivant Cardiff, à quatre journées de la fin du championnat, les Wolves valident leur montée !