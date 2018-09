Promu en Premier League et très actif sur le mercato estival avec les arrivées de Leander Dendoncker, Diogo Jota ou encore Joao Moutinho, Wolverhampton pointe à la 9e place de la Premier League. Le club coaché par Nuno Espírito Santo ne manque pas d’ambition et rêve plus grand à l’instar de son directeur général Jeff Shi.

Interrogé par le Daily Mail, il a fait part de sa folie des grandeurs en laissant sous-entendre que Wolverhampton pouvait devenir le meilleur club du monde : « À l’avenir, pourquoi pas ? Nous pouvons devenir le plus grand club du monde. À long terme, il est possible d’atteindre la taille de Manchester City ou même de la dépasser. »