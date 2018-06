Lorsque Xavi parle, on écoute. Cette fois, le milieu de terrain catalan s’est exprimé sur l’Equipe de France et Didier Deschamps dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Et il a défendu le sélectionneur des Bleus.

« C’est faux, Deschamps a un style. Simplement, lui ou Simeone sont d’une autre école que Löw, Lopetegui ou Guardiola. [...] Deschamps n’a pas changé d’idée en devenant coach : solidité défensive et contre-attaque. Il s’en fiche d’être dominé car il accorde plus d’importance à son organisation défensive qu’offensive. Son équipe n’en est pas moins compétitive. [...] Je respecte toutes les manières de penser », a expliqué la légende du FC Barcelone.