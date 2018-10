Ancienne légende du FC Barcelone, Xavi a accordé une interview au Corriere dello Sport, avant le match entre les Blaugranas et l’Inter Milan, demain, en Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté). Dans cet entretien, le milieu de terrain d’Al Sadd, au Qatar, a confié son rêve de devenir un jour l’entraîneur du Barça.

« Ce sera certainement ma dernière saison en tant que joueur. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais coacher Barcelone serait l’un de mes rêves », a-t-il confié au quotidien sportif transalpin. Il a aussi évoqué son ancien entraîneur, Pep Guardiola, qui l’a beaucoup influencé dans son jeu, mais aussi d’autres grands tacticiens. « Guardiola est un excellent coach, je l’admire beaucoup et il a eu une influence considérable sur mon idée du football. Ma philosophie est très similaire à la sienne, je veux avoir le contrôle du ballon. J’ai aussi étudié Sarri, son Chelsea est incroyable maintenant. Je respecte aussi Ancelotti et Conte. » On connaît désormais l’ambition de Xavi.