Victorieux de la Ligue des Champions pour la treizième fois de son histoire, le Real Madrid a encore une fois dominé la concurrence. Pour autant, Xavi n’est pas totalement convaincu du parcours des Merengues. Interrogé par As, le milieu de terrain espagnol a mis en avis la réussite de la Casa Blanca : « Le Real Madrid a tout les visages : Des joueurs blessés comme Neymar, Robben, Boateng, les arbitres, le plus important joueur de Liverpool qui est blessé, les gardiens du Bayern et de Liverpool... »

De nombreuses circonstances qui ont émaillé le parcours des Madrilènes. Néanmoins, il considère que le Real possède une avance sur le FC Barcelone : « Ça ressemble au pouvoir d’une sorcière, mais le problème c’est que Barcelone s’est endormi et il semble que le Barça remporte des titres, mais les autres gagnent des Ligues des Champions. »