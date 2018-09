Parti en Chine pour rejoindre la Dalian Yifang l’hiver dernier, Yannick Carrasco a surpris tout son monde. L’ailier belge a préféré rejoindre un championnat secondaire à 25 ans alors qu’il bénéficiait de plusieurs portes de sortie. Interrogé par Radio Marte, l’agent de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a fait part de l’intérêt de Naples : « Ce n’est pas un secret, le Napoli a traité avec l’Atletico Madrid pour l’acheter. C’est la vérité. Mais alors, malgré l’intérêt d’autres clubs, nous avons choisi la Chine. Mais je sais que beaucoup continuent à suivre Yannick et qu’il aimerait jouer un jour en Italie. »

Son agent, Christophe Henrotay ne s’est pas arrêté là et a fait part de l’intérêt de son client pour la Serie A : « Le football italien est à nouveau attractif et on espère qu’à l’avenir les équipes italiennes redeviendront des protagonistes de premier plan. Je suis convaincu que tôt ou tard, Yannick jouera en Serie A, un très bon championnat et destiné à croître encore plus après l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Et mon travail ne repose pas sur l’espoir, si je dis ces choses, c’est parce que j’ai quelque chose de solide à ce sujet »