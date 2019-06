Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympiakos, Yaya Touré était en quête d’un nouveau challenge. Ce, même si son agent avait annoncé sa retraire de façon prématurée. Ce que l’Ivoirien avait démenti. « Il y a eu beaucoup de confusion au sujet de mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j’aime le football et que je suis encore prêt à jouer encore quelques années. Oui, je suis en train de préparer mes diplômes pour devenir entraîneur mais être un entraîneur à plein temps n’est pas ce à quoi je pense en ce moment. Maintenant, je suis prêt et concentré pour relever un nouveau challenge en jouant au football. Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j’annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même. »

Comme annoncé par le Daily Mail, Yaya Touré se rapproche bien de la Chine. Nous pouvons vous confirmer que le milieu de terrain est proche de s’engager avec le club de Quingdao, où il était d’ailleurs à l’essai. Les discussions tourneraient autour d’un contrat d’une saison nous a-t-on fait savoir.

