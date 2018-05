En fin de contrat avec Manchester City et non prolongé, Yaya Touré va changer d’air cet été. Le milieu ivoirien en a donc profité pour en dire un peu plus sur son avenir dans un entretien accordé au Manchester Evening News. « Me voir dans un autre club va être difficile. J’ai fait partie de Manchester City depuis maintenant un long moment. Je veux juste dire que je vais continuer à jouer à un haut niveau, en Ligue des champions ou Ligue Europa », a expliqué le joueur de 35 ans qui pourrait d’ailleurs rester en Angleterre.

S’il n’a pas dévoilé le nom d’un club en particulier, Yaya Touré a cependant exprimé un souhait. L’ancien joueur du FC Barcelone aimerait en effet évoluer avec Paul Pogba : « Pogba est de la même taille, de la même puissance. (...) C’est un joueur avec lequel j’ai envie de jouer pour être honnête, juste pour lui apprendre certaines choses. » Mais l’Ivoirien le sait bien, signer chez les Red Devils ne plairaient pas à ses supporters actuels : « non, non, non. Les fans vont me tuer. » Affaire à suivre.