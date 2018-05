En fin de contrat en juin prochain, Yaya Touré ne devrait pas rester à Manchester City une saison de plus. Pourtant, l’international ivoirien aimerait beaucoup rester dans le championnat d’Angleterre.

« Yaya est en forme et désespéré à l’idée de prouver qu’il est toujours le meilleur milieu central de Premier League. Il serait heureux d’accepter un contrat d’un an pour rester en Angleterre. Et si son futur club n’est pas satisfait de ses performances, Yaya rendra la moitié de son salaire ou le club pourra annuler son contrat immédiatement, sans compensation », a indiqué son agent à Skysports.