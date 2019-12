Guillaume Hoarau (35 ans), de retour de blessure, n’est plus forcément un choix n° 1 du côté des Young Boys de Berne, et ce, malgré son statut de star du club (92 buts en 133 matches de championnat depuis son arrivée). Dans les colonnes du quotidien suisse Blick, l’attaquant réunionnais, passé par le Paris SG et les Girondins de Bordeaux, s’est montré évasif au sujet de son mercato d’hiver, alors que son contrat expire en juin 2020. « Tout est possible dans le football. Mon contrat prendra fin dans six mois. Bien sûr, les clubs appellent pour savoir ce qui se passe. J’ai dit une fois que je resterai avec YB jusqu’à ce que je ne puisse plus marcher », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Si je me mets dans la position du club et que je considère que mon meilleur buteur des dernières années, qui a 35 ans, a été blessé pendant la majorité du tour préliminaire et n’a pas marqué - alors ce ne sont pas les meilleures conditions pour faire face à lui étendre. Je vais m’asseoir avec YB. Jusque-là, je ne négocie avec personne. (...) Nottingham ? C’est un projet comme beaucoup d’autres. Je ne précipite rien », a-t-il glissé avant d’ajouter. « Je veux jouer au football et marquer des buts. J’ai encore beaucoup d’énergie et de motivation. Quand je me réveille le matin pour commencer l’entraînement, je suis content. (...) Un buteur n’oublie pas de marquer en six mois. Et je veux vraiment continuer à faire ça. Si je peux continuer à le faire à Berne, ce serait le meilleur cadeau de Noël ». Le message est passé.