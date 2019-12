La phase de poules de la Ligue des Champions s’achève aujourd’hui et demain. En parallèle les équipes U19 des clubs engagés s’affrontaient lors de la dernière journée de la Youth League. Lille affrontait Chelsea et tout débutait mal avec l’ouverture de Yassine Ben Hamed bien malgré lui. Le latéral nordiste détournait le ballon au fond de ses propres buts (15e). Lille poussait et finissait finalement à égaliser en fin de match grâce à ses entrants. Ibrahim Karamoko provoquait sur la gauche de la surface et centrait devant le but pour Simon Ravet qui poussait le ballon au fond des filets (88e). Ne pouvant pas obtenir la victoire, Lille devra disputer un tour de barrages suite à ce match nul 1-1. En parallèle, l’Ajax Amsterdam a fait match nul contre Valence (1-1) et arrache la première place juste devant les Dogues. Les Gondenzonen disputeront les huitièmes de finale.

Déjà assurés de sortir de la phase de poules, le Red Bull Salzbourg et Liverpool croisaient le fer pour la première place. À domicile, les Autrichiens prenaient rapidement l’avantage grâce à Luka Sucic (11e) et Tobias Anselm (24e) mais les Reds ont inversé la donne en fin de match. Harvey Elliott (67e sur penalty), Thomas Hill (79e) et Jack Bearne (90e +3) ont permis de gagner 3-2. Liverpool termine en tête de son groupe et disputera les huitièmes de finale. Salzbourg disputera de son côté le tour de barrages.

Les résultats du début d’après-midi :

Chelsea 1-1 Lille : Ben Hamed (15e CSC) pour Chelsea ; Ravet (88e) pour Lille

Ajax Amsterdam 1-1 Valencia CF : Regeer (70e) pour l’Ajax ; Lechon (50e) pour Valence

Red Bull Salzbourg 2-3 Liverpool : Sucic (11e) et Anselm (24e) pour le RB Salzbourg ; Elliott (67e sp), Hill (79e) et Bearne (90e +3) pour Liverpool