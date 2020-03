Alors que le Stade Rennais s’est qualifié hier pour les quarts de finale de la Youth League suite au forfait de l’Inter Milan, l’Olympique Lyonnais jouait son billet cet après-midi contre l’Atalanta. Un match se déroulant à huis clos et qui était pris par le bon bout par les Transalpins. À domicile, les jeunes joueurs de la Dea ouvraient rapidement le score par l’intermédiaire de Roberto Piccoli (20e). Nicolo Cambiaghi se chargeait de doubler la mise quelques minutes plus tard (30e).

Loin d’abandonner dans cette rencontre, l’Olympique Lyonnais réduisait la marque grâce à Amine Gouiri quelques minutes plus tard (33e). Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais revenait même au score grâce à Modeste Duku (47e). Très tendue, la suite de la rencontre voyait chaque équipe se rendre coup pour coup. Finalement, Roberto Piccoli reprenait de la tête et Melvin Bard ne parvenait pas à enlever le ballon malgré un beau retourné (81e). En tête, l’Atalanta tenait mais Rayan Cherki arrivait à arracher une séance de tirs au but suite à un but dans les dernières secondes (90e +4). L’Olympique Lyonnais arrachait ainsi le match nul 3-3. Lors de la séances de tirs au but, le double buteur Roberto Piccoli voyait son tir être arrêté et Amine Gouiri avait la balle de match. Il envoyait son tir au fond des filets et l’OL l’emporte 5-4 aux tirs au but. A noter la belle panenka de Rayan Cherki. L’Olympique Lyonnais ira défier le Red Bull Salzbourg au tour suivant. Le dernier huitième de finale aura lieu demain entre la Juventus et le Real Madrid.

Les affiches des quarts de finales :

Rennes - Juventus ou Real Madrid

Salzbourg - Olympique Lyonnais

Midtjylland - Ajax Amsterdam

Dinamo Zagreb - Benfica