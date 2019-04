Le FC Porto va enfin disputer sa première finale en Youth League. Quart de finaliste en 2017, le club portugais avait atteint le dernier carré la saison dernière. Les Dragons se sont imposés largement face à Hoffenheim (3-0) en demi-finales grâce notamment à des réalisations de Romario Baro et Fabio Silva. Dans l’autre demi-finale, le FC Barcelone affrontait Chelsea. Les Blaugranas ont ouvert le score à la 20ème minute par leur ailier gauche Anssumane Fati. Les Blues manquaient l’égalisation peu avant l’heure de jeu par McCormick qui perdait son duel face à Tenas (57e).

Le portier du Barça commettait une énorme boulette sept minutes plus tard en manquant totalement sa relance. Redan récupérait le ballon et le transmettait à McCormick qui poussait le cuir dans le but vide (1-1, 66e). Trois minutes plus tard, le FC Barcelone reprenait l’avantage grâce à Fati opportuniste qui profitait d’une frappe d’Orellana mal captée par Ziger (2-1, 69e). Mais à cinq minutes de la fin, Brown profitait d’une belle remise d’Anjorin pour fusiller de près Tenas (2-2, 85e). Les deux équipes devaient se départager aux tirs au but. Et à cet exercice, Chelsea triomphait 5-4 et rejoignait Porto en finale qui se déroulera le 29 avril prochain.