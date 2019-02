Après l’élimination du PSG face au Hertha Berlin plus tôt dans la journée, c’était au tour de l’AS Monaco de tenter de s’offrir un ticket pour les huitièmes de l’UEFA Youth League. Et pour ces barrages, les Monégasques affrontaient Chelsea, une puissance du football U19 en Europe qui a remporté deux fois la compétition, en plus de compter une finale perdue. Côté asémiste, plusieurs pépites comme Roberto Navarro, Willem Geubbels ou Kephren Thuram-Ulien. Ce ne fut malheureusement pas suffisant, et les Rouge et Blanc se sont inclinés 3-1.

Dès le début de la partie, les jeunes monégasques se créaient quelques situations intéressantes, via Geubbels, Navarro et Foster, trio qui faisait mal aux Londoniens. Le premier devait cependant sortir sur blessure assez rapidement (20e). Cumming sortait un bel arrêt sur ce coup franc botté par Amilcar Silva (35e). Charlie Brown ouvrait cependant le score pour les Blues, un peu contre le cours du jeu, d’une finition de sacré buteur (1-0, 40e). Les Londoniens s’offraient de nouvelles occasions en début de première période, et le break allait arriver, via l’inévitable Charlie Brown, auteur d’une superbe frappe lointaine (2-0, 56e). Son onzième but dans la compétition, dont il est le meilleur buteur ! Conor Gallagher pliait la rencontre sur coup franc (3-0, 77e). Kephren Thuram-Ulien a tout de même réduit l’écart d’un missile en lucarne (3-1, 85e). L’AS Monaco est donc éliminée.