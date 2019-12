Il s’appelle Senne Lammens, il a dix-sept ans et garde les buts du FC Bruges, catégorie U19. Le portier belge occupait cet après-midi la cage des Blauw en Zwart, à l’occasion de la réception du Real Madrid, pour le compte de la 6e journée de la phase de poules de la Youth League. Et il est peu dire qu’il s’est illustré !

Alors que le Real Madrid se dirigeait vers un succès 2 buts à 1, grâce à des réalisations de Jr. Jordi (23e, 0-1) et Pablo Rodriguez Delgado (78e, 1-2), sur l’ultime corner du match, Senne Lammens est allé porter le surnombre devant le but madrilène. Comme un vrai attaquant, il est venu se placer au premier poteau pour reprendre le coup de pied de coin d’une tête sublimement croisée (2-2, 90e+6). Un but qui a offert un point au Club Bruges devant son public. Les Espagnols terminent tout de même en tête du groupe, alors que les Belges finissent deuxièmes et devront passer par les barrages.