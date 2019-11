Deux semaines après s’être affrontés en Youth League, l’Olympique Lyonnais et Benfica se retrouvaient en France pour le début de la phase retour. Les Gones qui avaient gagné 2-1 au Portugal n’avaient besoin que d’un succès pour être assurés de sortir de leur groupe. Rien ne s’est passé comme prévu puisque les Aguias ont rapidement pris les devants grâce à la pépite Umaro Embalo (29e). Rodigues Da Silva se chargeait de doubler la mise avant la pause (35e).

Mené 2-0, l’Olympique Lyonnais n’a toutefois pas abandonné et Djibrail Dib (57e) à réduit le score d’une très belle frappe de l’entrée de la surface qui allait se loger dans la lucarne gauche. Benfica reprenait deux buts d’avance grâce à Tiago Gouveia (84e) mais Elie Wissa (86e) permettait à Lyon de garder espoir. Malgré de nombreux efforts, les jeunes Gones n’ont pas réussi à inverser la tendance et s’inclinent 3-2. Benfica et Lyon sont à égalité avec 9 points. Avantage pour les Lusitaniens qui ont une meilleure différence particulière.